В Україні завершується реєстрація на ЗНО-2018

В Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, завершується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінюванні (ЗНО) у 2018 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"19 березня - останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи надіслані після 19 березня 2018 року опрацьовуватися не будуть.

Повідомляється, що станом на 19 березня 2018 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 276 694 особи.

Нагадаємо, реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні стартувала в Україні 6 лютого 2018 року.