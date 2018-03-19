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В Україні завершується реєстрація на ЗНО-2018

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 16:05
Фото: учасники ЗНО (УНІАН)
Фото: учасники ЗНО (УНІАН)

Станом на 19 березня для участі в ЗНО зареєстровано 276 694 особи

В Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, завершується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінюванні (ЗНО) у 2018 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"19 березня - останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи надіслані після 19 березня 2018 року опрацьовуватися не будуть.

Повідомляється, що станом на 19 березня 2018 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 276 694 особи.

Нагадаємо, реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні стартувала в Україні 6 лютого 2018 року. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: ВНО, Освіта
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