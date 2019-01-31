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В Україні завершується реєстрація на добровільну сертифікацію вчителів

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 16:56
В Україні завершується реєстрація на добровільну сертифікацію вчителів
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Протягом доби ще зареєструватися може 38 вчителів з 7 областей

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти 1 лютого о 18.00 завершиться реєстрація на добровільну сертифікацію вчителів. Для участі в сертифікації вже зареєструвалося 962 педагоги, повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційний сайт УЦОЯО.

Як повідомляється, протягом доби ще зареєструватися може лише 38 вчителів з 7 областей: 6 педагогів з Донецької області, 11 - з Івано-Франківської, 6 - з Кіровоградської, 3 - з Миколаївської, 2 - з Одеської, 5 - з Полтавської та 4 - з Черкаської області.

"2019 року в сертифікації зможе взяти участь 1 тисяча з майже півмільйона сьогодні працюючих педагогів. Більш того, цьогоріч у ній беруть участь лише вчителі початкової школи. Наразі педагоги з 17 областей та міста Києва вже вичерпали свої квоти, при цьому вже зараз ми маємо зареєстрованих учасників з усіх областей України", - йдеться у повідомленні.

27 грудня РБК-Україна писало про запуск пілотного проекту сертифікації вчителів, в якому зможуть взяти участь педагоги початкових класів.

Єдина обов'язкова вимога до кандидатів на участь - стаж роботи не менше 2 років. Реєстрація на сертифікацію почнеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 15 січня і завершиться 1 лютого 2019 року.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Без оцінок і червоних чорнил: як в Україні реалізується реформа початкової школи" писало, що Кабінет міністрів затвердив наприкінці лютого новий Державний стандарт початкової освіти, який кардинально змінює систему початкової школи.

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