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В Україні завершується додаткова реєстрація на ЗНО

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 11:15
В Україні завершується додаткова реєстрація на ЗНО
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня

Сьогодні, 9 червня, в Україні завершується додаткова реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні

Згідно з розкладом, додаткова сесія ЗНО пройде:

  • 24 липня - фізика;
  • 28 липня - математика;
  • 29 липня - іспанська мова;
  • 30 липня - французька мова;
  • 31 липня - німецька мова;
  • 3 серпня - англійська мова;
  • 4 серпня - українська мова і література;
  • 5 серпня - біологія;
  • 6 серпня - історія України;
  • 7 серпня - географія;
  • 10 серпня - хімія.

Раніше РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО пройде в Україні в період з 25 червня по 17 серпня.

Також повідомлялося, що у цьому році ЗНО буде проводитися з обмеженнями у зв'язку з коронавірусом, при цьому засоби захисту і дезінфектори почнуть доставлятися до місця проведення оцінювання вже з 9 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ВНОтестированиерегистрация
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