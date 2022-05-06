В Україні застрягли 25 млн тонн зерна. Це впливає на продовольчі ціни у світі, - ООН

Ці блокування є одними з факторів рекордно високих цін на продовольство у березні.

Як відзначає Міжнародна рада із зерна, Україна була четвертим за величиною експортером кукурудзи й шостим за величиною експортером пшениці у світі.

За словами заступника директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Йозефа Шмідхубера, повні зернові елеватори в Україні також можуть призвести до нестачі запасів під час наступного врожаю у липні та серпні.

У тому ж числі, приводом до занепокоєння є обстріли окупантами зерносховищ в ході війни на території нашої країни.