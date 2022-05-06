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В Україні застрягли 25 млн тонн зерна. Це впливає на продовольчі ціни у світі, - ООН

Фото: в Україні застрягли 25 млн тонн зерна. Це впливає на продовольчі ціни у світі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Майже 25 млн тонн зерна застрягли в Україні. Їх не можуть вивезти через проблеми з інфраструктурою та блокування чорноморських портів, у тому ж числі й Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ці блокування є одними з факторів рекордно високих цін на продовольство у березні.

Як відзначає Міжнародна рада із зерна, Україна була четвертим за величиною експортером кукурудзи й шостим за величиною експортером пшениці у світі.

За словами заступника директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Йозефа Шмідхубера, повні зернові елеватори в Україні також можуть призвести до нестачі запасів під час наступного врожаю у липні та серпні.

У тому ж числі, приводом до занепокоєння є обстріли окупантами зерносховищ в ході війни на території нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти змушують фермерів Запорізької області віддавати їм зерно. Тим часом пропагандистські ЗМІ Росії розповідають про те, що українці, нібито, роблять це з власної волі.

Також окупанти нещодавно зруйнували склад з зерном під час обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області.

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