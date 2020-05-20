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В Україні засекретили дані щодо причин смерті під час карантину

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 12:05
В Україні засекретили дані щодо причин смерті під час карантину
Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відділи реєстрації припинили надання інформації на підставі постанови Кабміну

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України припинили надання територіальними органами Держстату других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті. Усі дані щодо причин смерті будуть оприлюднені після закінчення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби статистики.

Як зазначається в повідомленні, відділи реєстрації призупинили надання інформації з урахуванням постанови Кабінету міністрів від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Таким чином, Держстат 20 травня не оприлюднив заплановані сьогодні дані щодо причин смерті за березень.

"У повному обсязі статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень-березень 2020 року, буде сформована та оприлюднена після закінчення карантину й отримання територіальними органами Держстату від відповідних відділів реєстрації других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Держстату, всього з початку року в Україні померло 149 064 осіб, у тому числі в березні - 48 326 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася. Так, за січень-березень 2019 року померло 159 264 осіб, у тому числі в березні - 49 177 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб. Грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1 326 осіб (у тому числі, у січні - 621). Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 68 548 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 47 211 осіб.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникризискарантин
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