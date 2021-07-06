В Україні зареєстровано ще одну вакцину, а Вітренко залишається главою "Нафтогазу": новини за 5 липня

В Україні зареєстровані вакцини Janssen, Юрій Вітренко Вітренко залишається головою "Нафтогазу", Від останнього COVID умер відомий режисер Володимир Меньшов. Детальніше про том, що произошло в понеділок, 5 липня - у матеріалах РБК-Україна.

В Україні зареєстрували вакцину Janssen: що про неї відомо

МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було прийнято 2 липня.

Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вітренко залишається головою "Нафтогазу". Суд заблокував новий припис НАЗК

Дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вимагало розірвати контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, зупинено. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

Повідомляється, що ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

"Король літака" не пускав українців на рейс з Польщі. МЗС перевіряє інформацію

В аеропорту Познані українців не пускали на рейс до Одеси. Один з пілотів нібито кричав, що він "король літака" і намагався не пустити понад 30 пасажирів.

Як пишуть польські ЗМІ, вранці в суботу в аеропорту Познані пілот нібито не пускав більше 30 пасажирів на рейс Ryanair до Одеси. За словами, очевидців, він кричав, що є "королем літака", а також "виганяв всіх геть", а рейс затримали майже на годину.

Представник аеропорту Блавей Патрін не підтвердив, але і не спростував цю інформацію. "В даний час я можу тільки підтвердити, що під час реєстрації були деякі збої в роботі. Подробиць ми не знаємо. Ситуація розслідується", - зазначив він і додав, що не було інформації про неналежну поведінку членів екіпажу по відношенню до пасажирів.

Таджикистан оголосив мобілізацію через талібів на афганському кордоні

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.

Зокрема, президент доручив направити додаткові війська на кордон з Афганістаном і мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців, які знаходяться в резерві. Зазначимо, активізація талібів відбувається на тлі виведення військ НАТО і США з Афганістану.

Від наслідків COVID помер російський режисер Меньшов

Радянський і російський режисер Володимир Меньшов помер на 82-му році життя. Він помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Володимир Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К.Крупської (1978). Він отримав "Оскар "(у номінації" Кращий фільм іноземною мовою") за фільм"Москва сльозам не вірить".

Володимир Меньшов відомий своєю підтримкою Путіна і окупації Криму і Донбасу. За виправдання російської агресії проти України і фінансування тероризму його внесли в "Миротворець".

ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить

ПриватБанк, Monobank та інші банки уже з 6 липня можуть автоматично знімати з рахунків українців кошти через борги за комуналку та інші штрафи. Це буде робитися на вимогу державних і приватних виконавців.

Як відбуватиметься списання коштів, за що конкретно у вас можуть зняти гроші з рахунку, та клієнтів яких банків це стосується – читайте у матеріалі Styler.

Дощі потроху відступають: синоптики розповіли, де будуть грози

Погода в Україні у вівторок, 6 липня, буде з дощами, правда вони вже не на всій території країни будуть сильними. Грози з рясними опадами очікуються на сході і півдні.