В Україні зареєстрували 500 благодійних ініціатив на "ЩедрийВівторок"

В Україні 3 грудня вдруге пройде #ЩедрийВівторок - частина глобального благодійного руху #GivingTuesday, в рамках якого в Україні вже зареєстровано понад 500 благодійних ініціатив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів проекту.

"Giving Tuesday – це день, коли люди об'єднуються і демонструють, що масове системне добро має велику силу. Ми очікуємо, що в цьому році до проекту #ЩедрийВівторок приєднається понад 10 тисяч учасників. Допомога ближньому входить у життя українців, стає повсякденним явищем, природним інстинктом", - наводять організатори слова Катерини Загорій, голови правління Zagoriy Foundation, одного з ініціаторів участі України в #GivingTuesday.

Взяти участь в благодійних ініціативах може кожен бажаючий. При цьому допомогти можна не тільки грошима, але і часом, талантом або поширенням інформації. Знайти цікаву ініціативу або зареєструвати власну можна на "Карті добра" на сайті проекту.

Серед зареєстрованих ініціатив – благодійний майстер-клас фонду "Життя з надлишком", безкоштовний тренінг з фандрейзингу від Zagoriy Foundation, благодійний модний показ із залученням дітей з інвалідністю від вінницької організації "Корпорація добра", а також "Уроки доброти" в школах і університетах по всій Україні.

Крім того, 3 грудня на Майдані Незалежності в Києві команда "Щедрого Вівторка" буде розповідати про День добрих справ і надихати людей приєднуватися до нього.

Також з власними ініціативами виступить великий бізнес. Наприклад, в мережі SOCAR 3 грудня стартує збір коштів на придбання медичного обладнання для передчасно народжених дітей. Фармацевтична компанія "Дарниця" на добу запустить сайт, на якому кожен користувач зможе розглянути, як виглядають звичні речі під мікроскопом. За кожен перехід на сайт компанія буде переводити 1 гривню на потреби дитячого відділення Національного інституту раку.

Глобальна ініціатива #GivingTuesday існує з 2012 року і об'єднує більше 150 країн. Україна офіційно приєдналася до неї в 2018 році і стала 154-ю країною-учасницею. Всеукраїнський день добрих справ став можливий завдяки ініціативній групі, в яку увійшли Zagoriy Foundation, Благодійний фонд "Таблеточки", "Клуб добродіїв", а також Український форум благодійників.