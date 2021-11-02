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В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: коли та список доріг

Автор: Сергій Пишкін

В Україні встановили ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Вони запрацюють вже з 5 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

На яких дорогах завтра запрацюють камери

місто Херсон:

  • вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;
  • вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;
  • вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;
  • Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.

місто Одеса:

  • Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;
  • Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;
  • вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;
  • Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;
  • просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;
  • Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;
  • просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;
  • просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;
  • вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.

місто Хмельницький:

  • Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;
  • вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;
  • просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.

Запорізька область:

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь;
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк.
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