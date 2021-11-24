В Україні запрацюють ще 10 камер автофіксації порушень ПДР: список

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацюють з 26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Запоріжжя:
вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок напрямку приладу вул. Лермонтова.
Львів:
Тернопіль:
проспект Степана Бандери, 90 напрямок напрямку вул. Євгена Коновальця.
Донецька область:
на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.
Миколаївська область:
Рівненська область:
Харківська область:
на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.
Як зазначили в МВС, після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів в 24 містах і 15 областях.
Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні не вистачає понад дві тисячі відеокамер для автоматичної фіксації порушень ПДР, відомство вивчає кілька варіантів їх закупівлі.