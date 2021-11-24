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В Україні запрацюють ще 10 камер автофіксації порушень ПДР: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацюють з 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

На яких дорогах з 26 листопада запрацюють камери

Запоріжжя:

вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок напрямку приладу вул. Лермонтова.

Львів:

  • проспект Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу проспект Червоної Калини;
  • вул. Княгині Ольги, 100-к напрямок напрямку приладу вул. Володимира Великого.

Тернопіль:

проспект Степана Бандери, 90 напрямок напрямку вул. Євгена Коновальця.

Донецька область:

на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.

Миколаївська область:

  • на 139 км+684 автодороги М - 14 напрямок напрямку село Костянтинівка;
  • на 200 км + 036 автодороги Н-24 напрямок міста Миколаїв.

Рівненська область:

  • на 394 км + 318 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Львів;
  • на 328 км + 826 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Київ.

Харківська область:

на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.

Як зазначили в МВС, після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів в 24 містах і 15 областях.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні не вистачає понад дві тисячі відеокамер для автоматичної фіксації порушень ПДР, відомство вивчає кілька варіантів їх закупівлі.

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