В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

В Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Вона працює за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
На лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.
Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).
Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі знаходяться в інших країнах:
Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.
Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація буде публікуватися на сайті Національної психологічної асоціації.
Лінія працюватиме у двох форматах - через аудіо та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто зазначити про це оператору лінії.
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