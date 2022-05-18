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В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів. Які передбачені штрафи

Система автоматичного вагового контролю (Фото: cfts.org.ua)
Автор: Константин Широкун

В Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укртрансбезпеку.

Контроль переваги на українських дорогах здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion). Це набір датчиків і камер, які фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і фіксують габарити транспортного засобу в русі, на швидкості до 120 км/год.

За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 автомобілів, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм. З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме:

  • від 5% до 10% - 8 500 грн;
  • від 10% до 20% - 17 000 грн;
  • від 20% до 30% - 34 000 грн;
  • понад 30% встановленої норми - 51 000 грн.

Нагадаємо, що депутати змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну. Зміни торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних автомобілів. Тепер юридичні особи можуть імпортувати вантажівки або автобуси стандарту "Євро 3".

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