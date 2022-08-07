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В Україні запрацює ще один порт для експорту зерна: у Мінінфрастуктури розповіли коли

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Неділя 07 серпня 2022 02:05
В Україні запрацює ще один порт для експорту зерна: у Мінінфрастуктури розповіли коли Фото: Порт "Південний" (yuzhny.info)
Автор: Олег Васьків

У рамках "зернової ініціативи" запрацює ще один український порт - "Південний". Його планують відкрити наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Працюючий коридор з трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південий" - дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції", - зазначив посадовець.

Він також вказав, що наразі з двох портів всього вийшли чотири судна - один з порту "Одеса" і три - з "Чорноморськ".

Окрім цього, 6 серпня, вперше після 24 лютого, в Україну зайшло судно для завантаження збіжжя. Мовиться про балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно із "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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Порт Південний Війна Росії проти України
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