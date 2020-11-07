Мінцифри готує проекти для залучення інвестицій

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Міністерство цифрової трансформації вже напрацьовує проекти для залучення інвестицій в Україну. 30 пріоритетних проектів будуть в основі довготермінової стратегії.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.

Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат - Дія City, е-Резидентство.

"Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій в Україну. Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд доларів", - написав він.

Нагадаємо, уряд вчора представив результати економічного аудиту держави. Названі основні показники.

Також Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року.

Разом з тим, Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави.