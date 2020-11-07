ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мінцифри готує проекти для залучення інвестицій

Київ, Субота 07 листопада 2020 08:50
Мінцифри готує проекти для залучення інвестицій
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство цифрової трансформації вже напрацьовує проекти для залучення інвестицій в Україну. 30 пріоритетних проектів будуть в основі довготермінової стратегії.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.

Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат - Дія City, е-Резидентство.

"Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій в Україну. Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд доларів", - написав він.

Нагадаємо, уряд вчора представив результати економічного аудиту держави. Названі основні показники.

Також Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року.

Разом з тим, Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Інвестиції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся