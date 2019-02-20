В Україні запустять держреєстру вакансій

Кабмін затвердив план реалізації Стратегії подолання бідності
Кабінет міністрів України затвердив план на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності, який в тому числі передбачає запуск державного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, передбачається, що протягом року запустять загальнодержавний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом. Крім того, передбачаються заходи, спрямовані на:
Фото: план заходів щодо стратегії подолання бідності
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в січні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 364,3 тис. безробітних, що на 22,6 тис. більше, ніж у грудні 2018.
Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. гривень.