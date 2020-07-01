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В Україні запустили автоматичне призначення пенсій

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 16:46
В Україні запустили автоматичне призначення пенсій
Фото: призначення пенсій буде автоматичним (РБК-Україна)

Пенсії можна оформити дистанційно за наявності цифрового підпису

В Україні з 1 липня запустили автоматичне призначення пенсій за віком. Послуга дозволяє оформити виплати без відвідування органів Пенсійного фонду.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

Повідомляється, що з 1 липня пенсії будуть призначатися автоматично при досягненні пенсійного віку. Оформлення пенсії не вимагає особистого звернення та відвідування органів Пенсійного фонду.

"Сервіс дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію заздалегідь і провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних. Послуга надається засобами веб-порталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)", - йдеться в повідомленні.

В Україні запустили автоматичне призначення пенсій

Також повідомляється, що для цього необхідно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду з допомогою електронного підпису, заповнити заяву та анкету, додати скан-копії документів для підтвердження права на доплати та пільги, а також підписати анкету-заяву цифровим підписом і направити її до органу ПФ.

Після обробки анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення та розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами вебпорталу і через мобільний додаток.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні зросли пенсії; зокрема, мінімальна пенсія збільшилася на 74 гривні - з 1638 гривень до 1712 гривень.

Максимальна пенсія встановлена в розмірі трохи більше 17 тисяч гривень,

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України пенсииПенсионный фонд Украины
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