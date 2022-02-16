В Україні запускають пілотні проекти концесійних доріг: зміни до законодавства ухвалено

"Наразі ми вже маємо 2 пілотних проєкти ДПП - маршрути "Харків - Дніпро - Запоріжжя" та "Ягодин - Ковель - Луцьк", які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкт уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги - "Краковець - Львів - Броди - Рівне", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як пояснили в міністерстві, "прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов’язків держави та інвесторів у проектах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов’язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments".

У відомстві додали, що модель такого партнерства передбачає залучення державою приватних інвестицій у будівництво, при цьому інвестор реалізує проєкт за свої кошти. Після здачі дороги в експлуатацію інвестор отримує платежі від держави, так звану "плату за доступність".

Одночасно із цим зростають і доходи до бюджету. Завдяки ухваленому закону, державна скарбниця поповнюватиметься за рахунок плати за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративних штрафів за порушення норм габаритно-вагового контролю.