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В Україні запускають автоматизовану систему тестування моряків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:57
В Україні запускають автоматизовану систему тестування моряків Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні з'явиться автоматизована система тестування моряків. Відповідний проект наказу з'явився на сайті Міністерства інфраструктури.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає урядовий портал.

Повідомляється, що наказ передбачає запровадження автоматизованої системи тестування моряків без участі людини-екзаменатора.

"Прозорість, автоматизація та виключення людського фактора - наші основні пріоритети в реформуванні системи дипломування моряків. Ми спрощуємо цю систему, щоб виключити корупцію, впровадити зручні цифрові сервіси і звільнити моряків від посередників при підтвердженні кваліфікації", - зазначив Криклій.

Зазначимо, влітку Кабінет міністрів схвалив постанову, якою функції по дипломування моряків повністю передали Морській адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили 5 додаткових транспортних сервісів, в тому числі електронний кабінет моряка, в якому можна переглянути наявні документи, а також подати заяву на проходження кваліфікації.

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