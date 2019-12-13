ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні запущено Електронний кабінет забудовника

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 16:20
В Україні запущено Електронний кабінет забудовника
Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Електронний кабінет забудовника запущено у тестовому режимі

У тестовому режимі запущено Електронний кабінет забудовника, де суб’єкти містобудування можуть отримати адміністративні послуги щодо об’єктів незначного класу наслідків (СС1) в автоматичному режимі - без участі посадової особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Презентація нового онлайн-сервісу відбулась сьогодні, 13 грудня, за участі прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак та голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка.

У заході також взяв участь в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач.

Електронний кабінет забудовника - це персоніфікована онлайн-сторінка для реєстрації та отримання документів декларативного, а в подальшому і дозвільного характеру на об’єкти будівництва.

Наразі, через Електронний кабінет забудовника можна оформити початок та завершення будівництва об’єктів із незначним класом наслідків (відповідальності) СС1.

Замовник будівництва може зареєструватися у особистому кабінеті на сторінці онлайн-сервісу, обрати необхідну послугу та заповнити запропоновані поля. Система перевірятиме внесену інформацію автоматично, у тому числі щодо права власності на земельну ділянку, її цільового призначення, належності об’єкта до класу наслідків СС1 за квадратурою, кількістю поверхів тощо. За умови відповідності усіх даних реєстрація документів декларативного характеру та внесення даних до Єдиного реєстру дозвільних документів здійснюватиметься автоматично - з відправленням результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб’єкта містобудування.

"Принцип роботи нового онлайн-сервісу - максимальна цифровізація процесів та усунення чиновника з дозвільних процедур, а отже унеможливлення проявів корупції. Крім того, це стовідсотково сучасний підхід до надання адміністративних послуг, на який вже давно очікували громадяни та будівельна галузь вцілому. Завдяки команді нового уряду, підтримці TAPAS, Фонду Східна Європа та Офісу ефективного регулювання BRDO вдалося дати старт цьому масштабному проєкту. Сьогоднішня презентація - лише початок докорінної реформи у сфері містобудування, в планах уряду ще багато амбітних завдань", - прокоментував подію в.о. голови Держархбудінспекції Олександр Строкач.

Вже незабаром буде запущено другий етап впровадження Електронного кабінету забудовника - в межах онлайн-системи стануть доступними і послуги щодо отримання дозволів та сертифікатів на об’єкти із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Комітет Ради розгляне закон про ціноутворення в будівництві автодоріг ДАБІ почала позапланову перевірку свого територіального органу у Львові, - Строкач
Новини України строительствоГАСИ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся