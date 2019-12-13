В Україні запущено Електронний кабінет забудовника

Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Електронний кабінет забудовника запущено у тестовому режимі

У тестовому режимі запущено Електронний кабінет забудовника, де суб’єкти містобудування можуть отримати адміністративні послуги щодо об’єктів незначного класу наслідків (СС1) в автоматичному режимі - без участі посадової особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Презентація нового онлайн-сервісу відбулась сьогодні, 13 грудня, за участі прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак та голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка.

У заході також взяв участь в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач.

Електронний кабінет забудовника - це персоніфікована онлайн-сторінка для реєстрації та отримання документів декларативного, а в подальшому і дозвільного характеру на об’єкти будівництва.

Наразі, через Електронний кабінет забудовника можна оформити початок та завершення будівництва об’єктів із незначним класом наслідків (відповідальності) СС1.

Замовник будівництва може зареєструватися у особистому кабінеті на сторінці онлайн-сервісу, обрати необхідну послугу та заповнити запропоновані поля. Система перевірятиме внесену інформацію автоматично, у тому числі щодо права власності на земельну ділянку, її цільового призначення, належності об’єкта до класу наслідків СС1 за квадратурою, кількістю поверхів тощо. За умови відповідності усіх даних реєстрація документів декларативного характеру та внесення даних до Єдиного реєстру дозвільних документів здійснюватиметься автоматично - з відправленням результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб’єкта містобудування.

"Принцип роботи нового онлайн-сервісу - максимальна цифровізація процесів та усунення чиновника з дозвільних процедур, а отже унеможливлення проявів корупції. Крім того, це стовідсотково сучасний підхід до надання адміністративних послуг, на який вже давно очікували громадяни та будівельна галузь вцілому. Завдяки команді нового уряду, підтримці TAPAS, Фонду Східна Європа та Офісу ефективного регулювання BRDO вдалося дати старт цьому масштабному проєкту. Сьогоднішня презентація - лише початок докорінної реформи у сфері містобудування, в планах уряду ще багато амбітних завдань", - прокоментував подію в.о. голови Держархбудінспекції Олександр Строкач.

Вже незабаром буде запущено другий етап впровадження Електронного кабінету забудовника - в межах онлайн-системи стануть доступними і послуги щодо отримання дозволів та сертифікатів на об’єкти із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.