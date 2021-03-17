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В Україні заборонять випалювати траву: закон набрав чинності, але поки не працює

Автор: Юлія Струк

У середу чинності набрав закон, згідно з яким в Україні забороняється випалювання трави. Однак за такі дії не будуть штрафувати.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим законом", - сказано в ньому.

Раніше в Офісі президента звертали увагу, що в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового випалювання трави.

Цей закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого Мінприроди.

Підкреслимо, до другого читання із законопроекту прибрали штрафи за випалювання трави й підпал лісів. Адмінстягнення хотіли передбачити на рівні від 3060 до 30600 гривень.

Нагадаємо, раніше закон підписав президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, документ у другому читанні народні нардепи схвалили в кінці лютого.

Крім того, в кінці травня 2020 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів щодо врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.

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