В Україні заборонять випалювати траву: закон набрав чинності, але поки не працює

У середу чинності набрав закон, згідно з яким в Україні забороняється випалювання трави. Однак за такі дії не будуть штрафувати.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим законом", - сказано в ньому.
Раніше в Офісі президента звертали увагу, що в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового випалювання трави.
Цей закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого Мінприроди.
Підкреслимо, до другого читання із законопроекту прибрали штрафи за випалювання трави й підпал лісів. Адмінстягнення хотіли передбачити на рівні від 3060 до 30600 гривень.
Нагадаємо, раніше закон підписав президент Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, документ у другому читанні народні нардепи схвалили в кінці лютого.
Крім того, в кінці травня 2020 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів щодо врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.