В Україні заборонили російські та білоруські ліки

Згідно з документом, у державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь.

Крім того, проведену раніше реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано.