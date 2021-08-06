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В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років. Відповідний документ ухвалила Рада 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Мета такого рішення - обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптеках, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності.

"Закон, що його підписав Глава держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків", - йдеться в повідомленні.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто з 7 серпня).

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Володимир Зеленськийпродажа