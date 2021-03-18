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В Україні заборонили депутатам місцевих та облрад голосувати при конфлікті інтересів

Автор: Юлія Струк

В Україні від сьогодні під забороною голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний закон набув чинності.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набув чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Однак для вище зазначених осіб можуть зробити виняток. У випадку, якщо їх неучасть у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу.

Вони можуть проголосувати за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.

Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3034а з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, у другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року. Однак без уваги в документі залишилося питання врегулювання конфлікту інтересів в діяльності глав обласних, районних, районних у містах рад. У доопрацьованій редакції це врахували.

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