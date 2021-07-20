В Україні закуплять ноутбуки для 60 000 вчителів. Виділять майже мільярд гривень

Повідомляється, що в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками в школах. Зокрема, 980 млн гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.

"Вже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей", - зазначив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З урахуванням співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складе близько 20 000 гривень.

У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші розподілятимуться так - 70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів. У малих містах - 90% - за рахунок субвенції, 10% - за рахунок місцевих бюджетів; у селах, селищах, гірських населених пунктів та містах на лінії зіткнення - 95% - за рахунок субвенції, 5% - за рахунок місцевих бюджетів.