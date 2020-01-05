В Україні закрили близько 450 нелегальних АЗС

В Україні закрили 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС) в рамках заходів з протидії незаконному обігу та роздрібної торгівлі пальним. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до роботи з усунення нелегальних АЗС залучено керівництво всіх обласних державних адміністрацій.

"Всього за три тижні роботи СБУ, ГФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, у тому числі 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 - демонтовано і заарештовані 275,4 тонн пального", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, 26 грудня Олексій Гончарук дав доручення закрити всі нелегальні АЗС до 9 січня. За його словами, всі АЗС будуть працювати за ліцензіями.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку.