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В Україні вже зафіксували перші заморозки: чого очікувати найближчими днями

Фото: перші заморозки в Україні зафіксовані в ніч на 2 вересня (unsplash.com)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на п’ятницю, 2 вересня, на півночі України спостерігалися перші заморозки на ґрунті. Найближчими днями нічні температури будуть дещо вищими.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Цієї ночі вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 - мінус 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордону", - сказала вона.

За її словами, слабкі заморозки на ґрунті можливі і наступної ночі на півночі Чернігівської та Сумської області, але у повітрі буде 1-2 градусів тепла. Потім з південного заходу буде закривати хмарність і нічні температури будуть вище.

Водночас найближчими днями в Україні очікується суха погода, тому температура вночі буде падати. Тільки наприкінці наступного тижня будуть просуватися атмосферні фронти з заходу та північного заходу.

"Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо прояснюватиметься, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", - повідомила синоптик, зазначивши, що вдень завдяки сонцю прогріватиметься до 20 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 14-19 градусів тепла.

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