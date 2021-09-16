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В Україні заблокували близько 39 тисяч кібератак за тиждень

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з 8 до 14 вересня заблокували близько 39 тисяч атак на державні інформаційні ресурси. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак - не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти зареєстрували та опрацювали 3130 кіберінцидентів. Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна їх кількість (99%) стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

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Кібератака