В Україні заблокували близько 39 тисяч кібератак за тиждень

Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак - не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти зареєстрували та опрацювали 3130 кіберінцидентів. Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна їх кількість (99%) стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.