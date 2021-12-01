В Україні зріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю: скільки можна отримати

Прожитковий мінімум на одну особу для працездатних громадян зріс з 2379 гривень до 2481 гривень. Тобто ті, хто отримував максимальну допомогу з безробіття (9516 гривень), розмір якої не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми, з 1 грудня отримуватимуть 9924 гривень на місяць.

Що ж стосується розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін - 1000 гривень.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу: до двох років - 50%, від двох до шести років - 55, від шести до 10 - 60, понад 10 років - 70%. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру: перші 90 календарних днів - 100%, протягом наступних 90 календарних днів - 80%; надалі - 70%.

За даними Київського міського центру зайнятості, станом на 22 листопада 2021 року допомогу по безробіттю в столиці отримували 9,4 тис.безробітних, серед них мінімальна, у розмірі 1000 гривень - майже 1 тис. безробітних, а максимальна допомога по безробіттю - 3,5 тис. осіб (38% всіх безробітних). Середній розмір допомоги по безробіттю в м. Києві становить 5862 грн.