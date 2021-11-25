В Україні зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю: скільки можна отримати

Прожитковий мінімум на одну особу для працездатних громадян зросте з 2379 гривень до 2481 грн. Тобто ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю, розмір якої не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми (наразі - 9516 грн), з 1 грудня будуть отримувати 9924 грн за місяць.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін - 1000 гривень.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу: до двох років - 50%, від двох до шести років - 55, від шести до 10 - 60, понад 10 років - 70%. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів - 100%, упродовж наступних 90 календарних днів - 80%; у подальшому - 70%.

За даними Київського міського центру зайнятості, станом на 22 листопада 2021 року допомогу по безробіттю в столиці отримували 9,4 тис. безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень - майже 1 тис. безробітних, а максимальну допомогу по безробіттю - 3,5 тис. осіб (38% усіх безробітних). Середній розмір допомоги по безробіттю у м. Києві складає 5862 грн.