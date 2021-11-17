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В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада прийняла закон

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Документ прийняли в другому читанні, "за" проголосували 315 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати підтримали в цілому законопроект щодо встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім дітям (№5123-1).

У червні парламентарі прийняли цей законопроект за основу.

Що передбачає цей закон

Продаж ліків малолітнім дітям, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).

Якщо правопорушення буде вчинене повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень).

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.
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