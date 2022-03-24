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В Україні ввели кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ

Фото: Рада ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну та рух, переміщення або розміщення Збройних сил України. Закон буде діяти під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з документом, поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Ці ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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