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В Україні ввели 63 680 ліжок для COVID. Більше 58% забезпечені киснем

Україна, П'ятниця 18 грудня 2020 12:03
В Україні ввели 63 680 ліжок для COVID. Більше 58% забезпечені киснем
Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за станом на 18 грудня введено 63 680 ліжок для пацієнтів з COVID-19. З них 58,6% мають доступ до кисню.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, 37 308 ліжок забезпечені або централізованою подачею кисню, або мають кисневий концентратор.

"Загальний показник забезпеченості становить 58,6%. Вільних ліжок з киснем у нас на сьогоднішній ранок 22 016 по всій країні", - додав Степанов.

При цьому за даними МОЗ, в Україні зайняті 41,6% ліжок для COVID-19. Більш ніж половина ліжок зайняті лише у двох регіонах - Миколаївської (65,4%) та Одеській (54%) областях.

Також в країні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусом. Станом на 18 грудня цей показник по Україні становить 410,9 при нормі 40. Днем раніше він становив 417,5. Найгірша ситуація в Києві (727,8).

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 12 630 нових випадків коронавірусу. Також за вчора госпіталізували 2904 заражених, найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Одеській областях.

Також РБК-Україна писало, що Україна може отримати перші вакцини від COVID вже в лютому.

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