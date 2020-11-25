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В Україні ввели майже 54 тисячі ліжок для COVID-19, заповнені 51,9%

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за станом на 25 листопада введено 53 969 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них 51,9% залишаються заповненими.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок спостерігається у Полтавській (зайняті 70%), Миколаївській (67,9%), Запорізькій (66,6%), Чернігівській (62,6%) і Кіровоградській (60,2%) областях. У Києві зайняті 58,3% ліжок.

Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (18,5%), Луганській (26%), Тернопільській (39,7%), Сумській (42,9%) та Житомирській (45,8%) областях.

При цьому в Україні продовжується зростання захворюваності COVID-19. Зараз цей показник становить 451,7 при нормі 40. Днем раніше він був 443,2. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 860,7. У Києві показник становить 539,2.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Дніпропетровській і Запорізькій областях, і в Києві.

Також РБК-Україна писало, що в Україні вводять новий спосіб виклику "швидкої" для заражених коронавірусом.

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