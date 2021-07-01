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В Україні запровадять е-гарантійні талони на техніку: Рада прийняла закон

Автор: Юлія Струк

В Україні запровадять електронні гарантійні талони на техніку. Верховна рада ухвалила за основу та в цілому відповідний законопроект №4185.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 335 парламентарів.

"Суб’єкт господарювання може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорту або будь-якого іншого документу, що додається до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника", - вказано у законі.

Документ передбачає, що у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.

"На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару", - сказано у проекті закону.

Підкреслюється, що на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на техніку у паперовому вигляді.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів визначає Кабінет міністрів.

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техникаВерховна рада