В Україні запровадять е-гарантійні талони на техніку: Рада прийняла закон

"За" проголосували 335 парламентарів.

"Суб’єкт господарювання може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорту або будь-якого іншого документу, що додається до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника", - вказано у законі.

Документ передбачає, що у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.

"На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару", - сказано у проекті закону.

Підкреслюється, що на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на техніку у паперовому вигляді.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів визначає Кабінет міністрів.