В Україні другий день більше 800 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всього в країні вже більше 51 тисячі інфікованих

Станом на 9 липня в Україні фіксують невеликий ріст нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії заразились 51 224 людей, з них 23 784 одужали. За минулу добу одужали 665 людини.

Також зафіксовано 1 327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.

Нагадаємо, на боротьбу з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень, при цьому велику частину з них направили на виплати з безробіття.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 липня Львівська область послабила карантин - відкрили готелі, заклади громадського харчування та спортзали.

Зазначимо, в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей, в порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.