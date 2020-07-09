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В Україні другий день більше 800 нових випадків коронавірусу

Четвер 09 липня 2020 оновлено 08:55
В Україні другий день більше 800 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Всього в країні вже більше 51 тисячі інфікованих

Станом на 9 липня в Україні фіксують невеликий ріст нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії заразились 51 224 людей, з них 23 784 одужали. За минулу добу одужали 665 людини.

Також зафіксовано 1 327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.

Нагадаємо, на боротьбу з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень, при цьому велику частину з них направили на виплати з безробіття.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 липня Львівська область послабила карантин - відкрили готелі, заклади громадського харчування та спортзали.

Зазначимо, в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей, в порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.

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