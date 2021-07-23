В Україні набув чинності закон про корінні народи

Згідно з законом, поняття "корінний народ України" визначається як "автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України".

Відповідно до цього визначення, законом пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно з положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Також законом визначаються гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

Закон набуває чинності з дня його опублікування, але частина 3 статті 7, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, набуває чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.