В Україні на час війни хочуть дозволити суд-онлайн, але не для всіх
Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення судочинства в умовах воєнного стану. Суди можуть проходити в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 7404 пропонується:
- - передбачити можливість проведення судового засідання у справах про адміністративні правопорушення в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів;
- - створити можливості для продовження перебігу строків давності щодо накладення адміністративного стягнення в період дії воєнного стану;
- - зупинити перебіг строків давності щодо звернення до виконання постанов про накладення адміністративних стягнень на період дії воєнного стану тощо.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у зв'язку з від'їздом в інші регіони країни або небезпекою для життя, учасники судового провадження не завжди можуть прибути в суд, подати заяву про відкладення розгляду справи, секретарі судових засідань масово пишуть заяви на відпустку та відмовляються в даних умовах виходити на роботу в приміщеннях судів.
"Таким чином, актуальним питанням сьогодення є забезпечення прав громадян на доступ до правосуддя за умови забезпечення безпеки суддів, працівників суду, громадян", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Інформацію щодо судових засідань надсилатимуть через "Дію".
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