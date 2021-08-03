ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вперше будують будинок за допомогою 3D-принтера

Новость на русском →
Недригайлів, Вівторок 03 серпня 2021 20:26
В Україні вперше будують будинок за допомогою 3D-принтера Фото: В Україні вперше будуть будинок за допомогою 3D-принтера (Недригайлівська громада, Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

У селищі міського типу Недригайлові, вперше в Україні, видрукують будинок за допомогою 3D-принтеру. В рамках екперименту, розраховано "побудувати" будівлю розміром 6х8 метрів.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Недригайлівської громади.

"Вперше в Україні надрукують будинок з використанням технології 3D-друку. Принтер розроблений і вироблений в Україні компанією "Меллівора", а Недригайлів буде першим населеним пунктом в Україні, де робот побудує будинок", - зазначає пресслужба.

Відомо, що принтер дозволяє видрукувати будівлю площею до 200 квадратних метрів лише за кілька днів, втім наразі заплановано обмежитись 48 квадратними метрами.

Після завершення будівництва, будинок передадуть у розпорядження жителів селища.

Фото: В Україні вперше будуть будинок за допомогою 3D-принтера (Недригайлівська громада, Facebook)

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС