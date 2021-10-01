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В Україні вперше автоматично оштрафували за перевищення вагових норм

Автор: Сергій Пишкін

Державна служба України з безпеки на транспорті наклала перший штраф за перевищення габаритно-вагових норм вантажних автомобілів. Вантажоперевізник повинен сплатити 51 тисячу гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.

"1 жовтня, о 00:38 на дорозі Н-08 Запорізької області, WIM-комплекс зафіксував ТЗ із перевищенням встановлених габаритно-вагових норм загальної маси на 16 тонн та навантаженням на строєні осі на 14 тонн", - пише пресслужба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що вантажоперевізника оштрафували на 51 тисячу гривень.

Нові штрафи набрали чинності з 1 жовтня. Їх розмір коливається від 8,5 тисяч гривень до 51 тисячі. Порушення фіксуються завдяки WIM-комплексам (сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion, що розроблені для захисту доріг від руйнування вантажівками).

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Запорожская область