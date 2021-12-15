В Україні відроджується жива велика єврейська спільнота, - Харріс

"У темні радянські часи мені вдалося відвідати Бабин Яр. У той час, як багато хто з вас знає, на пам’ятнику в Бабиному Яру було написано "жертвам фашистів", без жодних згадок про євреїв, десятки тисяч вбитих там євреїв. Зовсім недавно я мав честь повернутися до Києва. Цього разу на відкриття нових експонатів у Бабиному Яру. І цього разу мова йде не лише про "жертв фашистів". Цього разу йдеться про належне, хоча й із запізненням, вшанування жертв трагедії Бабиного Яру. Я добре знаю, що шлях України з 1991 року до сьогодні не був легким чи прямим. Але я знаю, що справи йдуть у правильному напрямку", - зазначив він.

За словами Харріса, приклад єврейської громади України, представленої Єврейською конфедерацією та іншими інституціями, має бути нагадуванням, надихаючим нагадуванням про те, що все є можливим.

"Я вірю, виходячи з усього, що я бачив і чому навчився з досвіду України та єврейської громади, що єврейське майбутнє, чи то в Україні, в Ізраїлі, тут, у Сполучених Штатах, чи деінде, може бути світлим", - підкреслив він.

У 2021 році 15-16 грудня Kyiv Jewish Forum відбувається вже втретє у форматі онлайн-конференції. Організаторами заходу виступили Єврейська конфедерація України спільно з Combat Antisemitism Movement (CAM) та Center for Jewish Impact.

KJF 2021 приурочений до 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.

Як раніше повідомив засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, учасниками першого KJF у 2019 році стали понад 500 представників єврейських організацій та урядів з усього світу.

Минулого року другий KJF зібрав вже 83 тисячі учасників, включаючи трьох президентів, прем'єр-міністра Ізраїлю, представників Держдепартаменту США, Палати Лордів Великобританії, Єврокомісії, членів урядів та парламентів з багатьох країн світу.