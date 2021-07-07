В Україні відновлять дослідження Світового океану: Кабмін ухвалив рішення

Кабмін виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.

"Вивчення та освоєння ресурсів Світового океану є одним із головних трендів розвитку науки та технологій у сучасному глобалізованому світі... Останні два десятиліття наші можливості були обмежені відсутністю в України науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу", - заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Вказано, що криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а у перспективі - працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

У Кабміні звертають увагу, що наявність власного судна також допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Наразі дістатися до неї можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Рішення уряду має затвердити комітет Верховної ради з питань бюджету, після чого наступним кроком є придбання судна.