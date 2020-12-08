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В Україні можливі порушення руху транспорту через туман та ожеледицю

Україна, Вівторок 08 грудня 2020 10:23
В Україні можливі порушення руху транспорту через туман та ожеледицю
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 грудня, в Україні очікується туман та ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, зранку у Закарпатській області спостерігатиметься туман, а у Миколаївській області місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено.

Крім того, на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах переважно мокре.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, сьогодні у західних, південних та південно-східних областях спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, погода в Україні у вівторок буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.

Разом з тим синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.

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