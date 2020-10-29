В Україні можливі порушення руху транспорту через туман

Сьогодні, 29 жовтня, Україну вкриє густий туман. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, густий туман буде спостерігатися вночі та вранці в західних регіонах, а також в Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 29 жовтня у трьох областях західної України будуть йти дощі, однак у всіх інших регіонах опадів не передбачають. Температура повітря в країні коливатиметься від +12 до +19 тепла.

Крім того, погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.