В Україні через війну мільйони людей з інвалідністю перебувають в зоні ризику, - ООН

Комітет з прав людини ООН повідомив, що через війну в Україні у зоні ризику опинились 2,7 мільйона людей з інвалідністю. Повідомляється, що вони перебувають немов у пастці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

В ООН висловили жаль з приводу агресії Росії, попри постійні заклики до припинення вогню.

"Комітет глибоко стурбований тим, що доля людей з інвалідністю в Україні багато в чому невідома. Постійно надходять повідомлення про те, що багато людей з обмеженими можливостями, включаючи дітей, перебувають у пастці або залишаються у своїх будинках", - йдеться у повідомленні.

Також люди з обмеженими можливостями не мають доступу до необхідних ліків, їжі, води, предметів гігієни та санітарних умов. Окрім того, вони не мають інформації, що відбувається та кого можна просити про допомогу.

Зазначається, що деякі люди з інвалідністю стали переселенцями

В ООН зазначили, що жінки з обмеженими можливостями можуть стати жертвами сексуального насильства.