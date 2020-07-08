В Україні військові з інвалідністю можуть служити в СБУ і бути прикордонниками

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Відповідний закон набув чинності в середу

В Україні з середи, 8 липня, військовослужбовці з інвалідністю можуть служити в Службі безпеки України і в Державній прикордонній службі. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, мова йде про військових, яких під час служби поранили, які отримали травми, каліцтва і яких визнали непридатними.

Такий дозвіл на службу існує з 23 червня 2018 року для Збройних сил України. Зокрема, визначено перелік військових частин і установ, де таким військовим дозволили проходити службу. Крім того, наказ Міноборони встановив відповідний перелік посад для цих осіб.

Цей закон же розширює можливість служби для таких військових у СБУ та Державній прикордонній службі. Однак для тяжкопоранених і травмованих військовослужбовців залишається закритою Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла відповідний проект закону №2592, за документ в цілому проголосували 310 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в Україні з'являться нові військові звання: Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №2247.