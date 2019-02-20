В Україні з'явиться раніше скасований загін морської охорони

Ілюстративне фото (avakov.com)

В Україні знову з'явиться Ізмаїльський загін морської охорони

Кабінет міністрів України прийняв рішення, згідно з яким знову з'явиться Ізмаїльський загін морської охорони Держприкордонслужби. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім розпорядженням створюється відповідна бюджетна установа. Ізмаїльський загін морської охорони створюють для протидії загрозам у сфері прикордонної безпеки, підвищення ефективності забезпечення режиму судноплавства, контролю за плаванням і перебуванням українських та іноземних суден в українській частині Дунаю.

Загін створюють також для посилення протидії контрабанді та підвищення оперативності реагування на зміну ситуації під час виконання завдань з охорони державного кордону. Зазначимо, загін морської охорони в Ізмаїлі скасували в 2011 році.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилює прикордонний контроль на морі. Крім того, розглядається перспектива розгортання нового технічного обладнання, логістичного забезпечення, підбору і підготовки кадрів.

Відзначимо, в 2019 році заплановано прийняття на озброєння двох десантних катерів "Кентавр".