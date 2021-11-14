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В Україні ввечері і до ранку очікується густий туман

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Неділя 14 листопада 2021 15:33
В Україні ввечері і до ранку очікується густий туман Фото: в Україні ввечері і до ранку очікується густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Так, сьогодні очікується густий туман у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

При цьому, синоптики повідомили, що туман протримається вночі і до ранку понеділка.

"Увечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікуються дощі та похолодання до -10 градусів.

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