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В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів на дитину

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Відповідне рішення підтримали 299 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Зокрема, передбачено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її розвитку.

Крім того, згідно із законом, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, чи не мають можливості утримувати дитину, їй призначається тимчасова держдопомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні у 2021 році зросли аліменти на дітей.

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выплаты на ребенкаВерховна рада