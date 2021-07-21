В Україні збільшать кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг

Національна поліція України збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг. У вихідні та святкові дні до несення служби залучатимуться додаткові наряди поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що у відомстві розпочинаються комплексні профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху.

"Хочу наголосити на активізації роботи в напрямку контролю за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. Крім того, потрібно посилити контроль за дотриманням перевізниками, водіями та пасажирами правил щодо карантину людей, зокрема дотримання ними протиепідемічних заходів", - зазначив він.

Крім того, поліцейські закцентують на виявленні фактів порушення правил проїзду транспортних засобів, чиї габаритні або вагові параметри перевищують нормативні. А також забезпечать здійснення посилених заходів габаритно-вагового контролю.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький зазначив, що впродовж місяця в державі триватиме комплекс заходів під умовною назвою "Безпечні автомобільні дороги", які повинні бути проведенні для зниження рівня аварійності в усіх областях, на всіх ділянках доріг.

Особливу увагу необхідно звернути на посилення поліцейської присутності: кількість екіпажів патрульної поліції і груп реагування патрульної поліції, особливо в місцях підвищеної аварійності, зазначив він.