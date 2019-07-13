В Україні затвердили концепцію розвитку англійської мови в університетах

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Концепція передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів

Міністерство освіти і науки України розробило та затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Документ передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів. Крім того, володіння англійською мовою на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 - для випуску. Частина профільних дисциплін планують зробити англомовними та проводити регулярні перевірки знань. Зокрема, пропонується запровадити обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

У МОН вирішили забезпечити вхід на рівні В1 всіх студентів на початку навчання, а мета - до 2023 року всі студенти повинні оволодіти мовою на відповідному рівні.

Крім того, передбачається, що через стандарти вищої школи буде прописано вимогу, обов'язково студент бакалавріату, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів - магістри і доктори філософії з академічним компонентом - обов'язковим буде рівень В2.

Крім того, планується, що надалі широко використовувати іспити для підтвердження рівня володіння англійської мови на рівні В2. Це передбачає в короткостроковій перспективі поширити Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - тобто "ЗНО в магістратуру" з іноземної мови - на всі магістерські спеціальності для підтвердження рівня B2.

А в середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити іспит ЄВІ обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України пропонувало ввести англійська мова в список обов'язкових предметів навчальної програми майбутніх медиків.