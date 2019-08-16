В Україні потонули понад 900 людей з початку року

З початку 2019 року на водоймах країни потонуло 907 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у серпні потонули 70 людей.

"У перерві між дощами і похолоданням люди знаходять час скупатися на місцевих річках чи озерах. Оскільки останні у більшості не обладнані рятувальними постами та не пристосовані до безпечного відпочинку, наслідки не змушують на себе довго чекати... Тільки з початку серпня потонуло вже 70 людей, 8 з яких - діти. Всього ж упродовж року вода забрала життя вже 907-ми осіб", - сказано у повідомленні.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Держслужба України з надзвичайних ситуацій застерігає:

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах.

Нагадаємо, станом на 10 серпня повідомлялося, що на водоймах України в серпні вже загинули понад 30 осіб. Рятувальники підкреслювали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні за тиждень - з 22 по 28 липня - потонула 51 людина.